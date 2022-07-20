Провести время не пообычному😌

От пользователя @Yaasin

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Прогуляться в осеннем парке

Москва → Другое Слабо пойти гулять прям сейчас

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

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