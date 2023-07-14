В идеале найти новых друзей и приятное общение)

Играю в ПК игры (список огромен из самых разных жанров), DnD, люблю книжные жанры фэнтези, приключения, детектив и антиутопии. Обожаю историю и истории, меломан, который под настроение слушает практически все. Интересов гораздо больше, чем тут имеет смысл писать. Надеюсь, мы найдём общие и хорошо проведём время ;)

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