Москва
В центр на день города

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собрать компанию

Кто хочет присоединиться и вместе посетить сегодняшние мероприятия в центре Москвы?

От пользователя @Igorlov

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