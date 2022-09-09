Москва
В центр на день города
собрать компанию
Кто хочет присоединиться и вместе посетить сегодняшние мероприятия в центре Москвы?
От пользователя @Igorlov
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