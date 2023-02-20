сходить на мероприятие

От пользователя @Karisha55

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Москва → Другое Рина, 25 лет., Москва

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Москва → Другое Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Москва → Другое Ищу друзей по всему миру😌

Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое Выпить и отдохнуть

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