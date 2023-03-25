прогуляться, перекусить

От пользователя @salyginak

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Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

Москва → Другое Сходить на прогулку покататься на велосипедах

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

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