Москва
В бильярд? Вспомнить забытые навыки))

фото пользователя Olga_k
собрать компанию

В центре, поиграть в пул или русский

От пользователя @Olga_k

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Ищу компаньона не заскучать в новом городе

маленькое фото пользователя Tatiana46775
Москва → Другое

Погулять, пообщаться с новыми людьми

маленькое фото пользователя May_day
Москва → Другое

Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

маленькое фото пользователя Rutan
Москва → Другое

Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

маленькое фото пользователя Dasha___888
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Anjjjj
Москва → Другое

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

маленькое фото пользователя Lily
Москва → Другое

Прогуляться по Artplay и попить кофе.

маленькое фото пользователя Valeriniya
Москва → Другое

Поиграть в компьютерные игры

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Знакомство для дружбы

маленькое фото пользователя Good_dema
Москва → Другое

Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

маленькое фото пользователя Marina_Kos
Москва → Другое

Обсудить историю из жизни

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!