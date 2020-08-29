Москва
В 18.30 кафе в центре
прогуляться, перекусить
Перекусить в районе Китай -город, познакомиться. Будет час.
От пользователя @JustOlga
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