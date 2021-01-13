Привет, уже несколько дней болит нога - от дома далеко не отходил, заскучал. С удовольствием выберусь к вечеру в центр поужинать, выпить вина в парке или заглянуть в подвал галереи на Китай-городе. И при этом минимально перемещаться пешком.

От пользователя @Konstantin

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