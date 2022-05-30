Уважаемые господа ))

пообщаться

Хочу пообщаться на абсолютно разные темы этого мира, обсудить радость и грусть, печаль и гнев 🙏

У меня очень давно не было новых знакомств , хочется найти своих человечков по интересам и с открытой душой, которые могут и поржать над собой и дать мини советики

1.Люблю лошадок - хотя ни разу не каталась на них, все никак руки не дойдут до этого

2. Обожаю животных, ведь они такие милые и смешные - у меня дома собачка

3. Обожаю смотреть русские/украинские сериалы, наверное все что можно пересмотрела

4. Обожаю готовить и смотреть как восхищаются люди моей стряпнёй

5. Обожаю жаловаться на свою жизнь и при этом никак не могу взять себя в руки

6. Гулянки, прогулки, кофе, чай, сигаретка , алкоголь и многое другое