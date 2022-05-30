Москва
Уважаемые господа ))
Хочу пообщаться на абсолютно разные темы этого мира, обсудить радость и грусть, печаль и гнев 🙏
У меня очень давно не было новых знакомств , хочется найти своих человечков по интересам и с открытой душой, которые могут и поржать над собой и дать мини советики
1.Люблю лошадок - хотя ни разу не каталась на них, все никак руки не дойдут до этого
2. Обожаю животных, ведь они такие милые и смешные - у меня дома собачка
3. Обожаю смотреть русские/украинские сериалы, наверное все что можно пересмотрела
4. Обожаю готовить и смотреть как восхищаются люди моей стряпнёй
5. Обожаю жаловаться на свою жизнь и при этом никак не могу взять себя в руки
6. Гулянки, прогулки, кофе, чай, сигаретка , алкоголь и многое другое
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