Легкая пробежка. Обсуждение тренировок с научной точки зрения После пробежки кофе

От пользователя @

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Гулять и смеяться

Москва → Другое Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

Москва → Другое Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

Москва → Другое Погулять на ВДНХ

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!