Москва
Утренняя пробежка

активный отдых

Легкая пробежка. Обсуждение тренировок с научной точки зрения
После пробежки кофе

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