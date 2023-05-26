Знаете, как в американских фильмах, собираться у кого-нибудь и обсуждать женские проблемы и кушать вкусняшки

От пользователя @Nastysha640

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу

Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое Девкиии, я за любой кипишь

Москва → Другое Ищу новые знакомства для приятного времяпрепровождения:)

Москва → Другое Что найти много друзей

Москва → Другое Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

Москва → Другое Позагорать на пляже Серебряного бора

Москва → Другое Сходить в парк "Сиреневый сад"

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!