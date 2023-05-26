Москва
Устроить так называемую пижамную вечеринку

фото пользователя Nastysha640
собрать компанию

Знаете, как в американских фильмах, собираться у кого-нибудь и обсуждать женские проблемы и кушать вкусняшки

От пользователя @Nastysha640

19 участников
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