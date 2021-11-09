Москва
Устроить пикник в Ростокино

фото пользователя tigorevna
прогуляться, перекусить

У ростокинского акведука идеальное место для пикника, бадминтона, встречи заката и прочих радостей на свежем воздухе.

От пользователя @tigorevna

4 участника
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