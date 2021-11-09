У ростокинского акведука идеальное место для пикника, бадминтона, встречи заката и прочих радостей на свежем воздухе.

От пользователя @tigorevna

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Слабо пойти гулять прям сейчас

Москва → Другое Ищу друга по переписке

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

Москва → Другое Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!