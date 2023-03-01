Москва
Устроить мини пикник 🧺

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собрать компанию

Я возьму плед, фрукты и снэки

От пользователя @KristinaSherry

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