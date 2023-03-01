Я возьму плед, фрукты и снэки

От пользователя @KristinaSherry

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Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

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