Москва
Устал крутить гайки во дворе один, ищу таких же двинутых

пообщаться

От пользователя @

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя MarinaGold
Москва → Другое

Приятная компания) позитивное общение)

маленькое фото пользователя Borisovvna
Москва → Другое

Гулять , тусить

маленькое фото пользователя Tiana
Москва → Другое

Обменяться мыслями:)

маленькое фото пользователя Seina97
Москва → Другое

Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

маленькое фото пользователя Olivo4ka
Москва → Другое

Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

маленькое фото пользователя DianaKi
Москва → Другое

Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

маленькое фото пользователя Vasenka
Москва → Другое

Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

маленькое фото пользователя PANDA_P
Москва → Другое

Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

маленькое фото пользователя Alen
Москва → Другое

Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

маленькое фото пользователя Ola_Ola
Москва → Другое

Ищу друзей/подруг

маленькое фото пользователя Royz
Москва → Другое

Прогуляться,поужинать)Ищу подруг открытых ,искренних

маленькое фото пользователя Dariiaa
Москва → Другое

Ищу подругу

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!