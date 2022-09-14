Москва
Урок арабского языка

фото пользователя Evgenya
сходить на мероприятие

Обещают научить писать и читать по-арабски за два часа в библиотеке иностранной литературы. Может, кто-то хочет присоединиться?)

От пользователя @Evgenya

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