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Москва → Другое Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

Москва → Другое Ищу близких по духу подруг👯‍♀️🌺

Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

Москва → Другое Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

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