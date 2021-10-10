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Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

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как на счет провести день на одной волне☺️

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Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

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сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

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