прогуляться, перекусить

От пользователя @Marishka.fil

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Москва → Другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое Пообщаться с друг другом

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Гулять по Москве, ищу новое окружение

Москва → Другое Ищу подругу/друга для ежедневного общения

Москва → Другое Для пятничных и субботних баров

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