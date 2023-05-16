Москва
(укажите город) Прогуляться вдоль моря на набережной

фото пользователя Lera222
прогуляться, перекусить

От пользователя @Lera222

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