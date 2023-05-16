прогуляться, перекусить

От пользователя @Lera222

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Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

Москва → Другое Познакомится с новыми симпатичными людьми

Москва → Другое Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Обсудить историю из жизни

Москва → Другое Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

Москва → Другое Погулять в парке

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