Москва
(Укажите город) Погулять по вечернему городу, випить вина, потанцевать

собрать компанию

От пользователя @AnnaS

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