Москва
(Укажите город) Погулять по вечернему городу, випить вина, потанцевать
собрать компанию
От пользователя @AnnaS
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