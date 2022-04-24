путешествия

От пользователя @Svoi

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

Москва → Другое Проведём весело время ✌️

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Ищу подругу/друга для ежедневного общения

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

Москва → Другое Найти игроков для ролевых игр

Москва → Другое Выпить винца в баре

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!