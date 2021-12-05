Давайте собираться и продуктивно работать вместе ! Нас уже 8 человек

От пользователя @Fox_fyr

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое Прогуляться, перекусить, мб потанцевать сегодня вечером

Москва → Другое Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Москва → Другое Для пятничных и субботних баров

Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → Другое Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!