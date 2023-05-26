Москва
Учусь фотографировать с одной вспышкой

фото пользователя vasya_stepanov
прогуляться, перекусить

Мне нужна практика и, конечно, бесплатно. С вас хорошее настроение и позитив ;) Всё будет происходить в районе метро Проспект Вернадского

От пользователя @vasya_stepanov

3 участника
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