Москва
Учусь фотографировать с одной вспышкой
прогуляться, перекусить
Мне нужна практика и, конечно, бесплатно. С вас хорошее настроение и позитив ;) Всё будет происходить в районе метро Проспект Вернадского
От пользователя @vasya_stepanov
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