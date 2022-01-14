Москва
Учимся программировать Python/JS
пообщаться
От пользователя @VanGogh
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Погулять, поговорить , посмотреть что-нибудь интересное
Москва → Другое
Сходить в галерею и выпить кофе :з
Москва → Другое
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Москва → Другое
Найти подруг!
Москва → Другое
Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️
Москва → Другое
Обсудить историю из жизни
Москва → Другое
Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Пообщаться и погулять в парке
Москва → Другое
Найти подруг/у
Москва → Другое
Хочу собрать компашку друзей
Москва → Другое
Я хочу найти друзей, пообщаться 💗
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!