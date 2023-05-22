Москва
У кого есть ролики , поехали кататься ВДНХ.
активный отдых
От пользователя @Ed_moscow
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )
Москва → Другое
Прекрасное знакомство
Москва → Другое
Погулять , покурить кальян
Москва → Другое
Кто хочет на бесплатную диагностику к бизнес психологу?🔥
Москва → Другое
Готова подискутировать на любую тему
Москва → Другое
Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л
Москва → Другое
Прогуляться,
Москва → Другое
Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах
Москва → Другое
поболтать, обсудить что угодно
Москва → Другое
Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы
Москва → Другое
Сходить на Cinema Orchestra Medley
Москва → Другое
Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!