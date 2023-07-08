Москва
Ты профи 🙈в Бильярд 🎱
Привет! И хорошего настроения! 😀☀️
Ищу партнера в пул 8/9 🎱, девочку или мальчика, no matter.
(Русский так себе, for me)
Живу в Измайлово, ВАО МСК. Думаю можно сходить на Семеновскую. Там внятный бильрядный клубец «Semenov Club”.
От пользователя @AndreVaoMsk
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