Неплохо было бы посидеть в уютном кафе с вкусным теплым напитком и в спокойной атмосфере вязать и говорить, никого не осуждая, делясь опытом, лайфхаками Если будет хорошая погода без дождя и сильного ветра, то можно даже засесть в уютном парке, вязать и наблюдать опадающие листья

От пользователя @NataliyaCh

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