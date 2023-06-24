Москва
Творчество объединяет
Неплохо было бы посидеть в уютном кафе с вкусным теплым напитком и в спокойной атмосфере вязать и говорить, никого не осуждая, делясь опытом, лайфхаками
Если будет хорошая погода без дождя и сильного ветра, то можно даже засесть в уютном парке, вязать и наблюдать опадающие листья
От пользователя @NataliyaCh
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Обсудить ваши идеи для развития приложения
Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень
Настольные игры ♟️🎲
Прогуляться и перекусить
Слетать в путешествие
Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Прогуляться/посидеть в баре 🍻
Ищу подругу 27+
Хочу найти подругу🐁
Сходить в бар и потанцевать
Хочу найти подругу
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!