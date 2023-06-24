Москва
Творчество объединяет

фото пользователя NataliyaCh
прогуляться, перекусить

Неплохо было бы посидеть в уютном кафе с вкусным теплым напитком и в спокойной атмосфере вязать и говорить, никого не осуждая, делясь опытом, лайфхаками
Если будет хорошая погода без дождя и сильного ветра, то можно даже засесть в уютном парке, вязать и наблюдать опадающие листья

От пользователя @NataliyaCh

6 участников
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