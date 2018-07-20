пообщаться

От пользователя @Volkodav

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Москва → Другое Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

Москва → Другое Просто по душам

Москва → Другое Общение и прогулки

Москва → Другое Погулять в парке

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое Провожу исследование - почему ты здесь? :)

Москва → Другое Может поговорим?

Москва → Другое Ищу новые знакомства для приятного времяпрепровождения:)

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