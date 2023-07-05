Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?

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Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Хочу собрать компанию ( чат в тг) для ежемесячных дружеских походов.

Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

Хочу в парк на творческий пикничек✨

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

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Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

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В InParty можно найти компанию в городе Железногорск, чтобы весело провести время

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