Москва
тусовка на квартире
собрать компанию
собираю большое количество людей чтобы составили компанию
От пользователя @ig_radchenko
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Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие
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