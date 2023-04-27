От пользователя @ig_radchenko

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Обо всём на свете🙃

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое Грустно и одиноко

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое Поговорить на любую тему)

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

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