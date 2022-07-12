От пользователя @TIXIi

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

Москва → Другое Хотелось бы найти классных подружек

Москва → Другое Грустно и одиноко

Москва → Другое Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое В кино, кафе, музей, прогулка.

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!