Москва
Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?
прогуляться, перекусить
Пожалуйста, напиши мне 😅
Пожалуйста, напиши мне 😅
Гарантирую:
-приятное общение
-странные шутки
-обсуждение клевых вещей и событий
От пользователя @Mell
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