Москва
Только девушки)
активный отдых
ривет только девушкам) подруга давай сходим в кино или в тц пошопить. Прогуляться по красной площади и сходить на каток. Конечно не за один день)
От пользователя @Asida
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