ривет только девушкам) подруга давай сходим в кино или в тц пошопить. Прогуляться по красной площади и сходить на каток. Конечно не за один день)

От пользователя @Asida

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