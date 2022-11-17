Москва
Тест-драйв нового кроссовера
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Внедорожный тест-драйв нового китайского кроссовера, конкурсы с призами, угощения. 31 июля, 16:00. Встречу на машине у метро Ольховая
От пользователя @foxwwweb
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