Москва
Тест-драйв нового кроссовера

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Внедорожный тест-драйв нового китайского кроссовера, конкурсы с призами, угощения. 31 июля, 16:00. Встречу на машине у метро Ольховая

От пользователя @foxwwweb

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