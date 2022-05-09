Москва
"ТЕМАТИКА" - Makspin и многие другие исполнители
Выступление начинающих исполнителей (в основном рэп). 04 декабря 17:00-23:00+. Метро Тургеневская. 300/500₽. Идëм вместе с одним из участников - Makspin'ом
От пользователя @AlexProblem
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