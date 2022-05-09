Выступление начинающих исполнителей (в основном рэп). 04 декабря 17:00-23:00+. Метро Тургеневская. 300/500₽. Идëм вместе с одним из участников - Makspin'ом

От пользователя @AlexProblem

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