Москва
"ТЕМАТИКА" - Makspin и многие другие исполнители

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Выступление начинающих исполнителей (в основном рэп). 04 декабря 17:00-23:00+. Метро Тургеневская. 300/500₽. Идëм вместе с одним из участников - Makspin'ом

От пользователя @AlexProblem

5 участников
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