Москва
Танцуете Хастл? Ищу партнершу, либо собираю компанию)
Танцую хастл с неравных пор, ищу новых знакомых в этом танце - практиковаться, танцевать ещё больше и в новых местах.
В идеале партнершу с супер-мэтчем, но не потанцуешь - не узнаешь)
От пользователя @Nikolay
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Girls 25+ ищу подружек)
Сходить в бар и потанцевать
Позагорать на пляже Серебряного бора
Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит
Ищу подругу выпить вина 😅
погулять по москве, болтать обо всём на свете
Прогулки, бары, театры)
Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝
Я хочу просто поговорить, и подружиться
Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента
Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️
Настолки вечером
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!