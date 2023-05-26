Москва
Танцуете Хастл? Ищу партнершу, либо собираю компанию)

фото пользователя Nikolay
активный отдых

Танцую хастл с неравных пор, ищу новых знакомых в этом танце - практиковаться, танцевать ещё больше и в новых местах.
В идеале партнершу с супер-мэтчем, но не потанцуешь - не узнаешь)

От пользователя @Nikolay

9 участников
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