Москва
Танцевать в рок баре!
Желаю найти тех, кому срочно необходимо проораться в рок баре, выпить и бешено танцевать! ~00.00. М. Театральная/кузнецкий мост/Охотный ряд. Let's Rock 🤘только славяне(: возраст, желательно, от 25
От пользователя @IrinaTSV
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