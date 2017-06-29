Москва
Танцевать в рок баре!

фото пользователя IrinaTSV
прогуляться, перекусить

Желаю найти тех, кому срочно необходимо проораться в рок баре, выпить и бешено танцевать! ~00.00. М. Театральная/кузнецкий мост/Охотный ряд. Let's Rock 🤘только славяне(: возраст, желательно, от 25

От пользователя @IrinaTSV

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Кого добавить в уютную и адекватную беседу

маленькое фото пользователя gliy23
Москва → Другое

Погулять, сходить бар/ресторан и тп

маленькое фото пользователя Helga07303
Москва → Другое

Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое

Обсудить ваши идеи для развития приложения

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое

⚡️ Нужны бета-тестеры

маленькое фото пользователя Miss007
Москва → Другое

погулять по Москве,сходить на летние веранды

маленькое фото пользователя Natashall
Москва → Другое

Пойти погулять

маленькое фото пользователя Mina
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Vicroriya
Москва → Другое

Кино , прогулка 😌

маленькое фото пользователя Eva_Forever
Москва → Другое

Потусить, выпить и послушать Melodic Techno

маленькое фото пользователя Marinalnova
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Gelen
Москва → Другое

Прогулки, посещение достопримечательностей

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!