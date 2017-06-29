Желаю найти тех, кому срочно необходимо проораться в рок баре, выпить и бешено танцевать! ~00.00. М. Театральная/кузнецкий мост/Охотный ряд. Let's Rock 🤘только славяне(: возраст, желательно, от 25

От пользователя @IrinaTSV

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