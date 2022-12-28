Хочу создать беседу девушек, с кем могли бы ходить в бар и танцевать своей женской компанией. Не люблю техно, люблю бары типа 1929, чтобы была иностранная и немного русская музыка)) без дых дых дых Можно будет собраться, поболтать и пойти в танцевальный отрыв 😁 Я не пью, но мне все равно всегда весело))) Предлагаю следующую пятницу

От пользователя @Annie

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