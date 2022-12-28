Москва
Танцевать в бар под мировую попсу 😁

фото пользователя Annie
прогуляться, перекусить

Хочу создать беседу девушек, с кем могли бы ходить в бар и танцевать своей женской компанией. Не люблю техно, люблю бары типа 1929, чтобы была иностранная и немного русская музыка)) без дых дых дых

Можно будет собраться, поболтать и пойти в танцевальный отрыв 😁
Я не пью, но мне все равно всегда весело)))
Предлагаю следующую пятницу

От пользователя @Annie

3 участника
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