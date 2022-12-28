Москва
Танцевать в бар под мировую попсу 😁
Хочу создать беседу девушек, с кем могли бы ходить в бар и танцевать своей женской компанией. Не люблю техно, люблю бары типа 1929, чтобы была иностранная и немного русская музыка)) без дых дых дых
Можно будет собраться, поболтать и пойти в танцевальный отрыв 😁
Я не пью, но мне все равно всегда весело)))
Предлагаю следующую пятницу
От пользователя @Annie
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅
Поболтаем обо всем на свете ?
Погулять, сходить бар/ресторан и тп
Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))
Girls 25+ ищу подружек)
Найти подругу
Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰
Пенная вечеринка + кино под открытым небом
Общаться, гулять
Приятная компания) позитивное общение)
Найти друзей для общения
Ищу подругу, 27+
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!