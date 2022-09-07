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От пользователя @Bubuzel

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Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Погулять по измайловскому парку

Москва → Другое Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

Москва → Другое Найти друзей для общения

Москва → Другое Найти подругу/друга для дружбы

Москва → Другое Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

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