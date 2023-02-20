Москва
СЗАО/САО Ищу подругу

фото пользователя Tasay
сходить на мероприятие

Мне 34, ищу подругу для общения и совместного интересного времяпрепровождения.
Посиделки в кафе, музеи, бары, путешествия...
Желательно СЗАО/САО, чтобы чаще и удобнее было встречаться))

От пользователя @Tasay

4 участника
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