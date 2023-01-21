Москва
Сыграть в волейбол

фото пользователя naum_vo
прогуляться, перекусить

Сыграть в волейбол в парке лефортово, открытая площадка, бесплатно, после 17

От пользователя @naum_vo

2 участника
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