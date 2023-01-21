Москва
Сыграть в волейбол
прогуляться, перекусить
Сыграть в волейбол в парке лефортово, открытая площадка, бесплатно, после 17
От пользователя @naum_vo
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