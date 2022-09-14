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От пользователя @Kaniel_Outis

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Москва → Другое Может кто-то хочет вместе изучать английский?

Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Ищу подругу/друга для ежедневного общения

Москва → Другое что тут надо делать

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

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