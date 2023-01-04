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От пользователя @EugeneBud

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Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Просто поболтать о разном

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

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