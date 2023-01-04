Москва
Сыграть в квиз в The Tipsy Pub (Сущевская)

фото пользователя EugeneBud
прогуляться, перекусить

Поиграть в квиз, выпить, поболтать
Не победы ради, а удовольствия для:)

От пользователя @EugeneBud

5 участников
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