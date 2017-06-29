Москва
Сыграем в «кто дольше не моргнёт»?
прогуляться, перекусить
Предлагаю испытать свои силы за чашечкой чего-нибудь и душевной беседой
От пользователя @Krasnenkaya
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