Москва
съездите со мной в магазин 😭
другое
мне одной не хочется ехать. съездите со мной в мегу, на первое купить шмоток 🦤💀
От пользователя @Alinochka
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