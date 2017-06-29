Москва
съездите со мной в магазин 😭

фото пользователя Alinochka
другое

мне одной не хочется ехать. съездите со мной в мегу, на первое купить шмоток 🦤💀

От пользователя @Alinochka

3 участника
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