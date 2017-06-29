мне одной не хочется ехать. съездите со мной в мегу, на первое купить шмоток 🦤💀

От пользователя @Alinochka

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу друга по переписке

Москва → Другое Ищу друзей по всему миру😌

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое Проведём весело время ✌️

Москва → Другое Бесплатная съёмка и поход в кафе

Москва → Другое Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!