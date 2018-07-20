Москва
Съездить в заброшенную усадьбу в Подмосковье)
Находится недалеко от Раменского.
От усадьбы сохранились участки липовой аллеи и фруктового сада. Рождественскую церковь, построенную из красного кирпича, множество раз переделывали, но в целом ее облик остался таким же, кокой он был раньше.
От пользователя @GDmitry
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