Находится недалеко от Раменского. От усадьбы сохранились участки липовой аллеи и фруктового сада. Рождественскую церковь, построенную из красного кирпича, множество раз переделывали, но в целом ее облик остался таким же, кокой он был раньше.

От пользователя @GDmitry

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