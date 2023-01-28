Москва
Съездить в Сергиев посад

фото пользователя Elenka_200
прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу, посмотреть храмы, перекусить

От пользователя @Elenka_200

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