Москва
Съездить в Сергиев посад
прогуляться, перекусить
Прогуляться по городу, посмотреть храмы, перекусить
От пользователя @Elenka_200
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