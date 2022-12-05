Москва
Съездить на природу в Подмосковье, где поменьше людей.
активный отдых
От пользователя @grospanda
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Пообщаться)
Москва → Другое
Что найти много друзей
Москва → Другое
Пообщаться
Москва → Другое
Пообщаться и погулять в парке
Москва → Другое
Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉
Москва → Другое
Прогулка в новом году
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
хочется простого человеческого
Москва → Другое
Просто поболтать о разном
Москва → Другое
Ищу развивающихся и создающих
Москва → Другое
Пойдём гулять?)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!