На ближайших выходных приглашаю прогуляться, позавтракать или поужинать)

От пользователя @Paha054

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Москва → Другое Найти компанию для выпивки

Москва → Другое Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Погулять, сходить бар/ресторан и тп

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое На выставку, погулять

Москва → Другое Что найти много друзей

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

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