Москва
Строим планы на ближайшие выходные

фото пользователя Paha054
прогуляться, перекусить

На ближайших выходных приглашаю прогуляться, позавтракать или поужинать)

От пользователя @Paha054

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