Москва
Строим планы на ближайшие выходные
прогуляться, перекусить
На ближайших выходных приглашаю прогуляться, позавтракать или поужинать)
От пользователя @Paha054
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