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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11.06, ПХУКЕТ-ТАУН

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КОНЦЕРТ НА ТРОИХ

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Не исключено, что у человеков с афиши совсем скоро будут свои сольники, и на каждого захочется сходить. Но на этой неделе ещё есть возможность познакомиться с творчеством троих сразу!



Три комика, прекрасная локация, приятная компания — всё это мы предлагаем вам уже в это воскресенье 🥂



Концерты на троих — это отличный шанс послушать проверенный материал и взглянуть на мир комедии с разных сторон





Выступают:



🔹 Настя Рыжая (StandUp.Phuket)

🔹 Лео Бро (StandUp.Phuket)

🔹 Игорь Картузов (StandUp.Phuket)



📍 Где: LONDON BAR



📆 Когда: Воскресенье, 11 июня

🕰 Сбор гостей: 19:00

🎬 Начало: 20:00

💸 Цена: 300THB



Для брони мест — пишите в лс: @fobats 😉