Пхукет
Стендап-Концерт в баре Лондон, Пхукет-Таун

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11.06, ПХУКЕТ-ТАУН

КОНЦЕРТ НА ТРОИХ

Не исключено, что у человеков с афиши совсем скоро будут свои сольники, и на каждого захочется сходить. Но на этой неделе ещё есть возможность познакомиться с творчеством троих сразу!

Три комика, прекрасная локация, приятная компания — всё это мы предлагаем вам уже в это воскресенье 🥂

Концерты на троих — это отличный шанс послушать проверенный материал и взглянуть на мир комедии с разных сторон


Выступают:

🔹 Настя Рыжая (StandUp.Phuket)
🔹 Лео Бро (StandUp.Phuket)
🔹 Игорь Картузов (StandUp.Phuket)

📍 Где: LONDON BAR

📆 Когда: Воскресенье, 11 июня
🕰 Сбор гостей: 19:00
🎬 Начало: 20:00
💸 Цена: 300THB

Для брони мест — пишите в лс: @fobats 😉

От пользователя @Fobats

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