Пхукет
Стендап-Концерт в баре Лондон, Пхукет-Таун
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11.06, ПХУКЕТ-ТАУН
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КОНЦЕРТ НА ТРОИХ
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Не исключено, что у человеков с афиши совсем скоро будут свои сольники, и на каждого захочется сходить. Но на этой неделе ещё есть возможность познакомиться с творчеством троих сразу!
Три комика, прекрасная локация, приятная компания — всё это мы предлагаем вам уже в это воскресенье 🥂
Концерты на троих — это отличный шанс послушать проверенный материал и взглянуть на мир комедии с разных сторон
Выступают:
🔹 Настя Рыжая (StandUp.Phuket)
🔹 Лео Бро (StandUp.Phuket)
🔹 Игорь Картузов (StandUp.Phuket)
📍 Где: LONDON BAR
📆 Когда: Воскресенье, 11 июня
🕰 Сбор гостей: 19:00
🎬 Начало: 20:00
💸 Цена: 300THB
Для брони мест — пишите в лс: @fobats 😉
От пользователя @Fobats
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