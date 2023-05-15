Москва
«Stand Up Открытый Микрофон». Кафе «Лубянка». 19:00
прогуляться, перекусить
«Stand Up Открытый Микрофон» . Кафе «Лубянка». 19:00.
«Stand Up Открытый Микрофон» . Кафе «Лубянка». 19:00.
м. Лубянка / Большая Лубянка 13/16 ст1.
От пользователя @Nekolia
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